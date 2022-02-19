Кулеба заверил, что Украина не готовит провокаций против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против России и хочет мира, передаёт телеканал «Украина-24». По его словам, несмотря на обострение ситуации в Донбассе, ещё остаётся возможность для разрешения конфликта путём дипломатии.

Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокаций, диверсий, обстрелов территории РФ. <....> Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру, — заявил Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Он выразил мнение, что дипломатия в конфликте с Россией ещё может сыграть свою положительную роль в разрешении ситуации. И Киев будет делать всё для того, чтобы сохранить мир.

Мы видим, что происходит на фронте, мы видим, что делает Россия, но дипломатия ещё может сработать, — сказал он.

Он добавил, что украинские власти готовятся к любому сценарию. Кулеба также потребовал международного расследования после заявлений о якобы попаданиях украинских снарядов на территорию России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал провокацией сообщения о взрывах украинских снарядов на территории Ростовской области в России. По его словам, в произошедшем следует винить самих ополченцев, действующих в Донбассе.

Сегодня, 20 февраля, Народная милиция ЛНР заявила о гибели двух мирных граждан в результате «атаки украинских военных». Сообщалось, что среди ополченцев потерь нет, силы ВСУ были отброшены на ранее занимаемые позиции.