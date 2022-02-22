Кулеба высказался об эвакуации Зеленского из Киева
Кулеба исключил эвакуацию Зеленского из Киева
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:29, 23 февраля 2022
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не станет эвакуироваться из столицы страны, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Президент не бросит свой народ, отметил он в беседе с Fox.
Президент всегда будет с народом Украины. Президент Украины убеждён, что, если мы сохраним единство, то, в конце концов, победим, — пояснил дипломат.
Рекомендацию оставить Киев и перебраться во Львов Зеленскому дали 22 февраля в США. Там призвали украинского президента подумать о собственной безопасности, но не объяснили, чем именно вызвана такая рекомендация.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заявил: Киев стремится к миру и продолжит дипломатическую работу в данном направлении после решения Москвы признать ЛНР и ДНР. Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, отметил украинский лидер в обращении к нации.