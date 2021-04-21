Кулеба: в Киеве не получили ответа на призыв Зеленского о встрече с Путиным

https://static.news.ru/photo/1da3c4cc-a2f0-11eb-9bf3-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Москва не ответила на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Донбассе.

Украинский президент 20 апреля в видеообращении предлагал встретиться в любой точке региона, «где идёт война».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с агентством Reuters рассказал , что в Киеве не получили ответа от Кремля на данное предложение Зеленского.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия делает всё возможное для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, президенту Владимиру Путину доложено об инициативе украинского лидера Владимира Зеленского, однако он мог не успеть с ней ознакомиться из-за подготовки послания Федеральному собранию.