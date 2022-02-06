Кулеба: Украина выполнила обязательства, взятые на переговорах в Париже

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев выполнил обязательства, которые взял на себя на переговорах по Донбассу, прошедших в Париже в 2019 году. Дипломат в эфире телеканала ICTV был вынужден пояснять свои же слова, сказанные ранее о том, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения на условиях Москвы.

Кулеба подчеркнул , что его прошлое заявление в России восприняли так, что Киев отказывается от выполнения Минских соглашений как таковых.

Я не знаю ни одной страны ЕС, которая утверждала бы, что Украина не выполняет Минские соглашения. Всё что Украина взяла на себя в Париже в 2019 году, мы всё сделали, — отметил министр.

Ранее стало известно, что Киев не пойдёт на диалог с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками, так как это не предусмотрено Минскими соглашениями. Об этом 7 февраля заявил Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия, требуя от Украины проведения прямых переговоров с руководством ДНР и ЛНР, стремится превратить себя в посредника в Донбассе.