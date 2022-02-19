Кулеба: Украина стремится в НАТО вопреки желаниям Запада

Большинство украинцев хотят, чтобы страна вступила в НАТО, несмотря на сигналы некоторых стран — членов Альянса, которые выступают против этого, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Демократический мир будет в безопасности, если Киев добьётся успеха в этом вопросе, а Россия отступит, отметил дипломат. По его словам, Украина не намерена отказываться от этого стремления, сообщает телеканал CBS.

Есть страны, которые дают нам сигналы. Этот сигнал исходил от нескольких европейских стран из числа членов НАТО. Всё, что я могу сказать, это то, что Украина стремится к членству в НАТО, — подчеркнул Кулеба.

При этом глава МИД Украины не стал называть конкретные страны, от которых исходят сигналы о том, что Киеву стоит отказаться от идеи вступления в Североатлантический альянс.

Разведка Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах, сообщил ранее министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, развёртывание займёт от недели до двух в зависимости от планов России. Если это произойдёт, разведка Украины и её партнёров это заметит, заверил Резников.

По его словам, сейчас эскалация наблюдается именно в Донбассе. Резников уверен, что нападения России в ближайшие дни не будет и говорить об этом «неуместно», при этом ВСУ готовы к сопротивлению и встрече российских войск в случае «вторжения».