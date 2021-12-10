Кулеба: Украина принудит Россию к «миру через силу»

Целью Украины в настоящее время является обеспечение мира в Донбассе через силу. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в колонке для Foreigh Affairs. Он отметил, что Соединённые Штаты и европейские союзники должны активизировать свои усилия по сдерживанию Москвы.

Цель Украины простая: мир через силу. В данный момент Соединённые Штаты и их европейские союзники должны поговорить с Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в неё, — считает глава внешнеполитического ведомства.

По мнению Кулебы, таким образом получится достичь справедливого мирного урегулирования в Донбассе, а также привести Украину в ЕС и НАТО. Он добавил, что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что концентрация военных и техники НАТО и США в Греции вызывает беспокойство у Кремля. Также Москве не нравится переброска через греческий порт Александруполис военной техники Альянса.

Кроме того, Песков отметил, что именно в НАТО называют своей главной целью «сдерживание России», что, безусловно, беспокоит РФ.