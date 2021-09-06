Кулеба заявил, что Зеленский и Путин поговорят о Крыме

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убеждён, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорят на тему Крыма в рамках их возможной встречи. Слова политика передаёт телеканал «1+1». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского.

Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чём говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о её повестке дня, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, украинские власти показали на саммите «Крымская платформа», что никогда не забудут про Крым, это не та тема, по которой могут быть компромиссы.

Кулеба обвинил Москву в том, что она постоянно «пытается соскочить» с разговора о Крыме, добавив, что Киев непременно будет настаивать на «откровенном разговоре» о прекращении «агрессии российского государства» и о «деоккупации» украинских территорий. Также министр выразил уверенность в том, что тема Крыма будет поднята на встрече глав государств «при любых обстоятельствах».

Ранее Кулеба заявил, что выделение денег Вашингтоном на военные нужды Киева — это «сигнал для России».