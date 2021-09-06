Кулеба заявил, что Зеленский и Путин поговорят о Крыме

Министр иностранных дел Украины Дмитрий КулебаФото: facebook.com/dmytro.kuleba
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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убеждён, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поговорят на тему Крыма в рамках их возможной встречи. Слова политика передаёт телеканал «1+1». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров Путина и Зеленского.
Хорошая новость — они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чём говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о её повестке дня,— подчеркнул Кулеба.
По его словам, украинские власти показали на саммите «Крымская платформа», что никогда не забудут про Крым, это не та тема, по которой могут быть компромиссы.
Кулеба обвинил Москву в том, что она постоянно «пытается соскочить» с разговора о Крыме, добавив, что Киев непременно будет настаивать на «откровенном разговоре» о прекращении «агрессии российского государства» и о «деоккупации» украинских территорий. Также министр выразил уверенность в том, что тема Крыма будет поднята на встрече глав государств «при любых обстоятельствах».
Ранее Кулеба заявил, что выделение денег Вашингтоном на военные нужды Киева — это «сигнал для России».