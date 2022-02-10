Кулеба сравнил требования России к НАТО с «заряженным револьвером»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил требования России по гарантиям безопасности, которые Москва выдвинула НАТО, с положенным на стол заряженным револьвером. Это было не предложение к обсуждению, отметил дипломат, чья речь размещена на сайте украинского МИД.

Требование брать или не брать какие-либо страны в НАТО, забрать войска с территории Альянса неприемлемо. Это не предложения к обсуждению, это положенный на стол заряженный револьвер,— подчеркнул дипломат.

Выступая во Французском институте международных отношений, он указал, что Киеву «не нужно обострение», но действия Москвы вернули его «ко мраку противостояния». Кулеба считает, что Европа оказалась в ситуации напряжения из-за действий Москвы.

Мне жаль, что над Европой второй раз менее чем за сто лет нависла тень агрессивного авторитарного государства, которое ищет способ взять реванш и перекроить архитектуру безопасности на континенте и делает это угрозами и оружием, — отметил министр.

Также сожаление у Кулебы вызывает факт сегодняшнего ежедневного употребления таких фраз, как «холодная война», «реванш» и «архитектура безопасности».

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба попросил западных партнёров предоставить конкретную информацию о разработанных против РФ санкциях и начинать их вводить. По мнению Кулебы простые угрозы уже не действуют на Москву и не предотвращают российскую агрессию. Он добавил, что Россия пойдёт на всё, чтобы начать боевые действия.