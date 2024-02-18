Кулеба решил обсудить саммит по Украине с союзником России Кулеба сообщил об обсуждении саммита по Украине с главой МИД Китая

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в аккаунте в Twitter (X), что ему удалось обсудить саммит по Украине с главой МИД Китая Ван И. По его словам, встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Я проинформировал министра иностранных дел Китая об украинском видении предстоящего «саммита мира», который состоится в Швейцарии. Мы согласились о необходимости продолжения диалога и поддержке контактов между Украиной и КНР на всех уровнях, — отметил Кулеба.

Он уточнил, что помимо саммита, он коснулся вопросов двусторонних отношений, торговли и «необходимости восстановления справедливого и прочного мира на Украине».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что проведение саммита по Украине может быть отложено на несколько месяцев. По его информации, причиной стало безразличие мировых лидеров к поднимаемым вопросам.

Уточняется, что Украина настаивает на проведении мероприятия в марте 2024 года. Однако апатичность со стороны заявленных участников саммита может вынудить организаторов отложить созыв до апреля или даже до мая. По данным агентства, некоторые страны, приглашенные на саммит, настаивают на том, чтобы в мероприятии приняла участие и Россия.