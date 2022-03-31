Кулеба рассказал об усталости Запада от антироссийских санкций

Некоторые страны Запада уже устали от антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире польского телеканала TVN .

Честно говоря, я вижу усталость от санкций в некоторых странах. Но Польша не одна из них, Польша в первых рядах в деле усиления давления на Россию, — сказал дипломат.

Он пояснил, что наблюдает у некоторых стран желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по экономике РФ. Кулеба подчеркнул, что Киев работает над «преодолением этой усталости», разъясняя партнёрам, что украинцы испытывают благодарность за всё, сделанное в этой области.

Но нужно сделать ещё больше, — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что США расширили санкции в отношении РФ. Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями. Помимо этого, казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Также сообщалось, что Дмитрий Кулеба призвал страны мира ввести уголовную ответственность за использование символа Z. Министр отметил, что этот символ воспринимается как поддержка событий на Украине.