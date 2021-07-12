Кулеба прокомментировал слова Байдена о нежелании новой холодной войны

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой холодной войны. Украинский министр назвал похвальной такую позицию Белого дома, но считает, что в мире есть страны, которые хотят войны. Запись его выступления перед журналистами разместил в Telegram телеканал «Дом».

О нежелании раскалывать мир Байден высказался на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Находящийся там же Кулеба пояснил , что Россия является одной из тех стран, которые «ищут этой войны».

Поэтому вопрос не в том, что Соединённые Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали «холодные» и «горячие» войны, — подчеркнул Кулеба.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба во время брифинга выступил с критикой в адрес ООН по поводу отсутствия представителей организации на недавно прошедшем саммите «Крымская платформа». Речь политика прервал внезапный звонок президента Владимира Зеленского из-за необходимости обсудить «ряд срочных вопросов».