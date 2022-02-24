Кулеба призвал всех партнёров Украины разорвать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнёров Киева разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом дипломат написал в своём Twitter. Ранее о соответствующем решении объявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее дерзкий со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе, — подчеркнул Кулеба.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жесткий» пакет ограничительных мер против Москвы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкции против России затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.