Кулеба призвал Францию и ФРГ готовиться к «военному сценарию» на Украине

Франция и Германия должны сейчас подготовиться к возможному «военному сценарию» России на Украине, поскольку позже у них не будет на это времени. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главами МИД Франции и Германии в Брюсселе, трансляция велась на странице украинского МИД в Facebook.

Мне было важно увидеть, что наши партнёры, Германия и Франция, очень чётко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах... Если Россия начнёт действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в настоящее время все «сосредоточены на политическом урегулировании процесса». При этом Кулеба отметил, что Киев станет вести себя ответственно при любом сценарии, Украина готова защищать себя.

Сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, в МИД РФ опровергали.

Ранее стало известно, что американские власти совместно с европейскими союзниками обсуждают возможные меры против России, если она предпримет военные действия против Украины, сообщает Bloomberg. По данным агентства, вопрос о проработке мер против Москвы на случай её агрессии в отношении Киева был поднят чиновниками США в ходе контактов с европейскими коллегами.