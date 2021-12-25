Кулеба признал военное превосходство России над Украиной в Азовском море

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия имеет военное превосходство над Украиной в Азовском море. По его словам, РФ «диктует» развитие ситуации в регионе. Об этом пишет The Washington Post.

С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря, — сказал Кулеба.

В последнее время Киев и страны Запада неоднократно заявляли о наращивании контингента российских войск у границы с Украиной и якобы намерении России провести силовую операцию на сопредельной территории. В Кремле все эти заявления отвергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по своей территории и на своё усмотрение. Это никому не угрожает.

В то же время Кулеба заявлял, что Запад должен анонсировать антироссийские шаги. Меры, запланированные в случае гипотетического военного конфликта Москвы и Киева, должны быть заранее известны.