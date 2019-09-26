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Украине нужно укрепить собственную безопасность и привести её в соответствие со стандартами Североатлантического альянса. Незалежная должна достичь совместимости с НАТО, которая будет глубокой и коснётся не только стандартов вооружения или процессов военного управления, заявил вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски со своими коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами Альянса, — пояснил он.

Кулеба в интервью « Европейской правде » назвал членство в НАТО конечной целью Украины. Он подчеркнул, что сам Альянс пока не готов принять Незалежную.

Ранее уверенность в том, что Украина войдёт в состав НАТО, выразил временный поверенный в делах США в стране Уильям Тейлор, но затруднился сказать, когда это произойдёт, писал News.ru.