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Кулеба пожаловался Боррелю на отношение РФ к «нормандскому формату»

15:48, 14 ноября 2021
Кулеба пожаловался Боррелю на отношение РФ к «нормандскому формату» Дмитрий Кулеба Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

Министр отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в «нормандском формате» и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, — сообщает агентство.

Кулеба заявил, что Москва тормозит переговоры в «нормандском формате». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что прежде чем обсуждать новую встречу в «нормандском формате», украинским властям следует выполнить ранее достигнутые договорённости по Донбассу.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что намеченная встреча в «нормандском формате» 11 ноября не состоится, поскольку МИД Франции так и не ознакомился с проектом итогового документа, который Москва направила партнёрам. Он охватывает все ключевые проблемы, включая отказ украинского руководства выполнять свои обязательства. Министр подчеркнул, что Россия не заинтересована во встречах «для галочки».

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