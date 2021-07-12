Кулеба: помощь на военные нужды Украине является сигналом России из США

Планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона являются «сигналом» для России. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя поездку украинского президента в США.

Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украине, это тоже сигнал для России, — отметил дипломат.

Он добавил, что именно увеличение американской поддержки Украины партнёры в США называли в кулуарах «наилучшим сигналом» для Москвы.

По мнению Кулебы, «Россию беспокоит всё, что делает Украину сильнее», а итоги встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, безусловно, укрепили официальный Киев.

Ранее стало известно, что Украина не останется наедине с Россией и всегда будет получать помощь от США. В этом Владимира Зеленского в Вашингтоне заверил Джо Байден, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.