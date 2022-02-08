Кулеба поделился ожиданиями от встречи Макрона и Зеленского

Киев с интересом ждёт, какие сигналы привёз президент Франции Эммануэль Макрон из Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Киев готов к диалогу по Донбассу и ищет дипломатическое решение конфликта, сообщает РИА Новости.

Я уже не раз говорил, в том числе вчера, что мы открыты к диалогу, мы настроены конструктивно, мы ищем дипломатическое решение, но мы не пересечем свои «красные линии» и никто не сможет заставить нас их пересечь, — сказал Кулеба в ходе брифинга.

Макрон уже прибыл в Киев для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Вместе с ним прилетел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Днём ранее Макрон в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Москве пообещал рассказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу. По его мнению, это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Президент Франции добавил, что странам нужны новые механизмы по обеспечению безопасности в Европе, но их невозможно выработать без учёта существующих договорённостей.