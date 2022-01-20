Кулеба обвинил Запад в неспособности быстро действовать в отношении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не сомневается в поддержке Киева западными партнёрами. В то же время он подчеркнул, что их медлительность при анализе ситуации с Россией и принятии решений в отношении Москвы может дорого стоить его стране. Трансляция с брифинга велась на странице МИД Украины в Facebook.

Мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнёров быстро и чётко делать выводы о действиях России. Мы об этом говорим откровенно, — сказал Кулеба.

Также глава украинского МИД отметил, что США готовы и дальше усиливать обороноспособность Украины, в частности, предоставлять оборонительное летальное оружие. По его словам, общий объём помощи Вашингтона Киеву в 2021 году для укрепления обороны составил $650 млн, что является самой большой помощью с 2014 года.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве обсудили предоставление Украине экономической и оборонной помощи со стороны США и международного сообщества. В ходе встречи госсекретарь выразил признательность в связи с тем, что Киев продолжает призывать к дипломатическому урегулированию ситуации, подчеркнув необходимость единства Украины перед лицом российской угрозы.