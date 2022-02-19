Кулеба обвинил США в нанесении ущерба украинской экономике

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова американской стороны о неминуемом вторжении на Украину наносят ущерб экономике страны. Готовность предоставить стране финансовую помощь, по словам дипломата, говорит о том, что в Вашингтоне был воспринят этот сигнал. При этом он добавил, что в Киеве никогда не считали, что президент США Джо Байден поощряет вторжение со стороны России, сообщает телеканал CBS.

Мы были очень откровенны с нашими друзьями в США относительно того, что регулярные заявления о неизбежности войны наносят ущерб нашей экономике. Похоже, что президент Байден воспринял этот сигнал, — рассказал Кулеба.

Он отметил, что кредитные гарантии Украине в один миллиард долларов позволят убедить бизнес в том, что правительство в Киеве сохранит стабильность.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин ранее призвал разместить американские войска на территории Украины. По мнению бывшего дипломата, это единственные гарантии, которые сработают. Он отметил, что любые другие гарантии со стороны западных стран — это всего лишь «разговоры».

Он указал на то, что во многих странах, которые получили гарантии от США, размещены войска на территории. До вступления в НАТО только гарантии США могут быть действенными, считает бывший глава украинского внешнеполитического ведомства. По его словам, Украина должна «поднимать стоимость вторжения на её территорию».