Кулеба обсудил с главой МИД ФРГ проведение саммита в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы «Северного потока — 2», а также проведение саммита в «нормандском формате». По его словам, основная часть переговоров касалась России, стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.

Украина совместно с Германией привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть Россию за стол переговоров <…>. Мы также обсудили вопрос «Северного потока — 2», — сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с Бербок.

Он добавил, что стороны обсудили не только Донбасс, но и Крым. Кроме того, Кулеба и Бербок затронули вопрос поставок оружия.

В свою очередь Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе. На встрече с Кулебой она также отметила, что «в случае эскалации» Берлин с партнёрами примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2». Бербок также выступила за возобновление «нормандского формата».

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.