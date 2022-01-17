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Кулеба обсудил с главой МИД ФРГ проведение саммита в «нормандском формате»

15:14, 17 января 2022
Кулеба обсудил с главой МИД ФРГ проведение саммита в «нормандском формате» Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок Фото: Janine Schmitz/photothek.de/Global Look Press
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок вопросы «Северного потока — 2», а также проведение саммита в «нормандском формате». По его словам, основная часть переговоров касалась России, стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. 

Украина совместно с Германией привержены дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть Россию за стол переговоров <…>. Мы также обсудили вопрос «Северного потока — 2», — сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с Бербок.

Он добавил, что стороны обсудили не только Донбасс, но и Крым. Кроме того, Кулеба и Бербок затронули вопрос поставок оружия.

В свою очередь Бербок заявила о планах посетить линию разграничения в Донбассе. На встрече с Кулебой она также отметила, что «в случае эскалации» Берлин с партнёрами примут «подходящие меры» в отношении «Северного потока — 2». Бербок также выступила за возобновление «нормандского формата». 

Ранее сообщалось, что Бербок призвала к диалогу с Россией по Украине. По её словам, действия Москвы имеют цену и выход из кризиса может быть лишь путём переговоров. Она также высказалась о возможном возвращении России в состав G7. По мнению министра, ожидать этого в ближайшее время не стоит. Бербок добавила, что РФ сама исключила себя из группы после вхождения в её состав Крыма.

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