Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Киеву ПВО и боеприпасов

Фото: Wikimedia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов. Об этом украинский дипломат написал в своем Twitter. Он также поблагодарил Штаты за поддержку Украины и осуждение «ядерного шантажа» со стороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Детальное и откровенное обсуждение с госсекретарем Блинкеном о способах завершения ядерного шантажа России <...>, мы также сфокусировались на поставках ПВО и боеприпасов, — рассказал Кулеба.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина контактировала с Великобританией по вопросу получения технологии создания ядерного оружия. Он добавил, что у Киева есть производственная база и научный потенциал для разработки ядерного вооружения.

В то же время стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал Украине в предоставлении танков Leopard 2. Он сообщил, что власти ФРГ не планируют поставлять это вооружение Киеву без согласования с партнерами на Западе.