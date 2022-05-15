Кулеба обсудил с Блинкеном наращивание поставок оружия Украине

Дмитрий Кулеба / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном вопросы увеличения военной и другой помощи Киеву. Их беседа состоялась в Берлине, где проходит встреча министров иностранных дел стран — членов НАТО, сообщил Кулеба в Twitter.

Встретился с Блинкеном в Берлине. Обсудили увеличение поставок оружия и другой помощи Украине, — написал министр.

Он добавил, что условился с госсекретарём о тесном сотрудничестве в вопросе поставок украинских продуктов в африканские и азиатские страны.

Ранее Кулеба в интервью Bild среди своих задач назвал доставку на Украину как можно большего количества оружия и инициирование новых санкций в отношении России. Он добавил, что не против перемирия с Москвой, если это приведёт к нужным для Киева результатам.

Накануне американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил о бесполезности предоставления Украине гуманитарной и военной помощи на сумму в $40 млрд. По его мнению, эти средства будут разворованы киевскими чиновниками.