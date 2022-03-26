Кулеба: на встрече с Байденом обсуждался вопрос усиления санкций против РФ
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с Байденом вопрос расширения санкций против РФ
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:05, 26 марта 2022
Дмитрий КулебаФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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На встрече в Варшаве глав МИД и Минобороны Украины Дмитрия Кулебы и Алексея Резникова с американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином, а также с президентом США Джо Байденом обсуждались различные возможности для усиления антироссийских санкций, сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства. Кулеба также отметил, что он предложил запретить российским кораблям заходить в американские и европейские порты, а также ввести ограничительные меры против всех политиков РФ, передаёт РИА Новости.
Я коснулся вопроса закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили про то, чтобы применять индивидуальные санкции не только против олигархов российских и ближайшего окружения президента РФ, а и против всех политических фигур РФ, потому что они все — часть агрессивной машины, — сказал Кулеба.
Резников ранее сообщил, что он с осторожным оптимизмом оценивает результаты встречи украинского руководства с представителями США, которая прошла 26 марта. По его словам, заявления Байдена в ходе переговоров были обнадёживающими.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер встретился в Варшаве с Кулебой и Резниковым, чтобы получить последние данные о ситуации на Украине. Байден проинформировал министров Украины об усилиях США по объединению стран мира для поддержки Киева.