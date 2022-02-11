Кулеба: Киев не планирует наступательных действий в Донбассе

Украинские военные не планируют никаких наступательных действий в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Харькове. Он сказал, что Киев не стремится к эскалации. Трансляция с выступления Кулебы была показана на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны, — сказал он.

Также Кулеба отметил, что ключевым вопросом на переговорах политсоветников «нормандского формата» в Берлине было настойчивое требование Москвы проведения Киевом прямых переговоров с ДНР и ЛНР. По его словам, украинская сторона хочет работать в «нормандском формате», но не готова на диалог с самопровозглашёнными республиками.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе напоминает затишье перед бурей. Он также заявил, что оружие, передаваемое Украине западными государствами, может быть использовано для терактов, в том числе против стран Европы. Он также обратился к руководителям стран Запада, объяснив, что они ошибаются, принимая решение об отправке оружия Украине в надежде на то, что оно будет направлено против России.