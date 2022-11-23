Кулеба: Европа не имеет права «уставать» от помощи Киеву

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Европейского союза не имеют никакого права «уставать» от поддержки Украины. Дипломат пояснил, что от конфликта до сих пор не устали даже украинцы. Он обратился к руководствам европейских стран с призывом отбросить «все сомнения и усталость», пишет немецкая газета Die Zeit.

Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать, — сказал Кулеба.

Он также призвал европейские страны в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Глава ведомства отметила, что страна находится на пределе своих возможностей в плане поставок. Она указала на то, что власти вынуждены отклонять просьбы других стран ради Украины. Она добавила при этом, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине.

Западные страны в качестве военной поддержки отправляют на Украину «рухлядь» и устаревшее вооружение, которое уже не используется в развитых странах, заявил в свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, комментируя поставки британских ракет Brimstone-2 Киеву. Эксперт подчеркнул, что Запад поставляет Украине лишь то оружие, которое долгие годы пылилось на складах и зачастую имеет истекшие сроки годности.