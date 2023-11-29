Куда туристы из РФ еще могут поехать: карта открытых и закрытых границ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Россия 29 ноября получила ноту от Финляндии о намерении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе.

Помимо Финляндии въезд россиянам запретили пять других стран, граничащих с РФ. В этом списке находятся Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина. Это произошло вскоре после начала СВО.

Три страны, которые граничат с Россией, также могут ограничить въезд россиян на свою территорию из-за своей антироссийской позиции. К таким государствам относятся США, Норвегия, планирующая закрыть единственный КПП на границе с РФ, а также Грузия.

Самая многочисленная категория граничащих с Россией стран (9 государств) — та, которая не собирается закрывать доступ граждан РФ на свою территорию. К ним относятся: Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Монголия, Китай, КНДР, Япония, Южная Осетия и Абхазия.

Подробнее о доступных и недоступных для граждан РФ граничащих с Россией странах — в инфографике NEWS.ru.