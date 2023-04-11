«Куда точно ударит Киев»: что пишут мировые СМИ о контрнаступлении ВСУ Киев, возможно, поменяет военные планы после утечки документов из Пентагона

Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «должен помочь Киеву отвоевать территории и провести контрнаступление уже в ближайшие недели». О том же свидетельствуют данные утечек из Пентагона, согласно которым формирование штурмовых бригад должно закончиться к 30 апреля, и слова руководителей украинских силовых ведомств. Что пишут мировые СМИ о сроках, направлениях и самой вероятности контрнаступления ВСУ — в обзоре NEWS.ru.

CNN: Киев уже изменил планы

Были ли опубликованные в соцсетях документы подлинными или фейковыми, неизвестно, но Киев уже изменил свои военные планы, заявил американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом телеканал не уточнил, в чем именно заключаются изменения военных планов и насколько они значимы.

Фото: IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON/Global Look Press Владимир Зеленский

The Times: контрнаступление — последний шанс Украины

Британская газета The Times посвятила возможному контрнаступлению ВСУ целую статью с заголовком «Является ли это последним шансом для Украины, чтобы отбросить Путина». В материале отмечается, что украинской армии не хватает моральных и физических сил. Газета отмечает, что Западная Европа испытывает нехватку припасов, и «это придает контрнаступлению ощущение „сделай или умри“».

При этом эксперты издания заявляют, что если контрнаступление провалится, то рассчитывать Киеву не на что, так как «поддержка Запада ослабевает».

«По всей линии фронта орудия начинают умолкать. Только на Херсонском фронте их количество сократилось с 3000 снарядов в день до 200–300», — говорится в материале.

Как прогнозирует The Times, украинцы «не смогут взять Крым ни при каком раскладе». Но, по словам авторов издания, «Западу необходимо поставлять киевскому режиму как можно больше боеприпасов, если цель — успешное контрнаступление ВСУ».

Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Newsweek: ВСУ могут атаковать Запорожье

Американский журнал Newsweek отмечает, что поставки немецких танков Leopard II задержаны в преддверии контрнаступления. Испания планировала отправить их, однако министр обороны королевства сообщил, что это произойдет не раньше второй половины апреля.

Издание приводит также слова главы врио ДНР Дениса Пушилина, который считает, что Запорожский фронт, вероятно, станет одним из основных направлений для атак Украины.

«Если они попытаются провести контрнаступление — а вполне возможно, что они будут вынуждены это сделать, — атаки будут происходить в нескольких областях. Запорожский фронт точно будет одним из них», — сказал Пушилин.

The Washington Post: Украине нужно больше солдат и оружия

Американская газета The Washington Post также напоминает, что Украине для надежды на успешное контрнаступление «нужно больше солдат и оружия». Однако, отмечает издание, слитые в Сеть документы американской разведки «указывают на тревожную нехватку военных поставок с Запада».

«США, НАТО и ЕС везут боеприпасы из Южной Кореи в Восточную Европу и Центральную Азию, готовясь к украинскому контрнаступлению, до которого, возможно, осталось всего несколько недель», — пишет WP.

Фото: МО Украины

Al Jazeera: вряд ли наступление начнется раньше мая

О том, что Запад не сдержал обещания по военным поставкам Киеву, пишут и арабские СМИ. Так, катарский телеканал Al Jazeera отмечает, что в рамках подготовки к атаке Украина получила лишь 49 из 258 обещанных боевых танков.

Телеканал подчеркнул, что для подготовки к контрнаступлению подготовку в 26 странах проходят тысячи украинских солдат, многие из них вернутся на родину только в конце апреля — начале мая, после чего из них сформируют бригады.

«Все это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление может начаться не раньше мая», — отмечает Al Jazeera.

Foreign Policy: о конкретных планах наступления знают человек пять

Американский журнал Foreign Policy отмечает, что ни один из документов-утечек из Пентагона не указывает на конкретные детали того, как, когда и где может произойти контрнаступление ВСУ. При этом, по словам авторов издания, в документах содержится важная информация о сроках поставок оружия, ходе наращивания войск, и «вся эта информация потенциально дает Москве преимущество».

По мнению авторов Foreign Policy, первый удар, предположительно, придется на юго-восток Украины, но куда точно он будет нанесен и когда — знают не более пяти человек, имена которых не раскрываются.

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

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