Куда поплывёт «Крымская платформа»

Давно анонсированное действо с участием, как ожидается, представителей почти тридцати стран станет апофеозом имитации титанических усилий Владимира Зеленского по возвращению Крыма. А что прикажете делать, если неотвратимый соперник по будущим президентским выборам Петро Порошенко обещал вернуть полуостров под тень трезубца уже в следующем году. Надо, как говорят в Одессе, соответствовать.

Тем не менее на Украине, прежде всего, ожидают прибытия делегаций западных грандов — США, Великобритании, Германии, Франции. Такое представительство должно однозначно показать, что объединённый натовский Запад демонстративно не признаёт возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. И в обозримом будущем не собирается этого делать. Хотя, как мы понимаем, для такой демонстрации необязательно было съезжаться в Киев и достаточно было бы подтвердить свою позицию удалённо. Тем более с XVIII века раздражение Европы по поводу вхождения Тавриды в состав ещё Российской империи — факт неоспоримый.

Но без личного присутствия иностранцев в Киеве не будет искомого пропагандистского эффекта. А тут в украинской столице надеются отстроить некие постоянные коммуникативные связи сторонников мифического украинского Крыма, которые создали бы якобы синергетический эффект воздействия на «агрессивную» Россию. Другой аспект «шабаша» — это надежда на возможность поплакаться в коллективную жилетку и что-нибудь дополнительно выпросить. В идеале — списание неподъёмных долгов. В реальности — расширение квот на украинский экспорт и поставок средств двойного назначения.

Конечно, эффект от таких посиделок во многом зависит от уровня представительства. И тут крымоборцев уже ждёт разочарование. Вряд ли они надеялись увидеть на платформе вице-президента США Камалу Харрис, но на визит госсекретаря Энтони Блинкена надеялись. А вот запланированная командировка в Киев министра транспорта Пита Буттиджича несколько смущает. И дело не в том, что он открытый гей. Просто нынешняя специфика его деятельности страшно далека от крымских киевских забот.

crimeaplatform/facebook.com

Хотя в прошлом Буттиджич — офицер военно-морской разведки и один из претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии, в лучшем случае он способен будет выступить ретранслятором известной вашингтонской позиции. И в то же время у Белого дома, всегда умело использующего политическую разноголосицу, будут развязаны руки в развивающемся диалоге с Кремлём. А самого Буттиджича решили, видимо, на будущее ещё и обкатать хоть в каких-то международных делах, поскольку американский истеблишмент зачастую просто ничего толком не знает за стенами своего «сверкающего града на холме», как хвастливо именуют Америку в подражании библейским пророкам.

Впрочем, некоторой компенсацией Зеленскому станет его визит в Вашингтон (предположительно, 31 августа), где он начнёт стелиться в благодарности. В том числе и за поддержку идеи «платформы».

То, что США направили в Киев всего лишь министра транспорта, может подвигнуть и другие страны понизить уровень своего внимания к инициативе Зеленского. Вот Ангела Меркель сразу отвергла идею своего присутствия на «шабаше». Притом что никто не ждёт оттуда сенсаций. Ясно, что прибалты вместе с Польшей и некоторыми странами Северной Европы будут требовать введения новых санкций против России и новых военных поставок Украине. Завершится всё принятием ритуальной резолюции. Не исключено, что с обращением к ООН. И все делегации покинут Киев с чувством выполненного долга. Ну, а офис президента Украины поставит галочку в списке мероприятий по немедленному возвращению Крыма. Тут важно было попасть в глобальную информационную повестку. Ради этого пришлось даже тряхнуть худую бюджетную мошну, несмотря на сопротивление Минфина.

И когда в Киеве заходились от предвкушения эффекта от грядущих посиделок, Владимир Путин принял у себя губернатора Севастополя Михаила Развожаева, который в красках описал, что делается в городе русской славы после тридцати лет украинского бездействия. К слову, растущее население Севастополя обогнало уже Сочи. Тонкий ход и ответ киевским реваншистам. Не правда ли?