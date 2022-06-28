Кучму лишили звания почетного гражданина Севастополя Экс-президент Украины Леонид Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леонид Кучма

Депутаты Законодательного сoбрания Севастополя лишили звания почетного гражданина города бывшего прeзидента Украины Леонида Кучму, сообщает ТАСС. За это решение проголосовали 16 депутатов севастопольского Заксобрания, двое выступили против инициативы, еще двoе воздержались. По словам депутата Василия Пархоменко, принятое решение не сиюминутная позиция и не политическая конъюнктура.

Хочу подчеркнуть, что это не какая-то сиюминутная позиция, не какая-то политическая конъюнктура... Он (Кучма. — NEWS.ru) долго представлял Украину на переговорном процессе по Минским соглашениям, и его, наверное, позиция была одной из причин того, что конфликт между участниками Минских соглашений перешел в горячую фазу, — сказал Пархоменко.

Парламент Крыма лишил семерых украинцев республиканских госнаград. В чёрном списке также оказались Николай Балан, который в Крыму был начальником теруправления командования внутренних войск МВД Украины, а затем командиром в Нацгвардии Украины, Игорь Воронченко, который являлся замкомандующего украинским флотом по береговой обороне, а сейчас работает в Минобороны Украины, экс-премьер Крыма Сергей Куницын, боксёр Александр Усик, а также участвовавшая в «Евровидении» певица Инна Бордюг, известная как Злата Огневич.