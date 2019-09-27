Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья заявил, что новые санкции Соединённых Штатов вредят, в первую очередь, частным компаниям островного государства.
По его словам, финансовая и торговая блокада государства остаётся основным препятствием для его развития, передаёт
Новые меры сильнее всего затрагивают негосударственный сектор нашей экономики, — подчеркнул он.
Ранее News.ru сообщал, что 26 сентября 2019 года государственный секретарь США Майкл Помпео заявил о введении новых санкций в отношении кубинских властей. Рестрикции коснулись главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семьи.