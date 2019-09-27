Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Больше 20 дорожных аварий произошло в канадском городе Калгари после снегопада, который начался неожиданно рано для этого региона.

В результате ДТП пострадали два человека, передаёт CTV. Власти порекомендовали водителям отказаться от использования машин без необходимости. Снегоуборочная техника уже чистит городские дороги от выпавшего снега. Как ранее писал News.ru,...