Туристам из РФ разрешили посещать Кубу без ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Власти Кубы открыли свободный въезд в страну для организованных туристов из нескольких стран, включая Россию. Островное государство вернуло практически допандемийные условия — отказалось от требований ПЦР-тестов и вакцинных сертификатов, говорится в сообщении АТОР.
Теперь в списке обязательных для желающих отдохнуть на Острове свободы
Если же россияне планируют отдых самостоятельно, для них правила остаются прежними: необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также заполненную анкету формы D'Viajeros.
Ранее сообщалось, что Египет на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января начнёт тестировать всех прибывающих в страну туристов, это касается и россиян. Сейчас въезд для туристов из РФ открыт при наличии сертификата о вакцинации «Спутником V» или отрицательного ПЦР-теста.