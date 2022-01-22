Туристам из РФ разрешили посещать Кубу без ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Власти Кубы открыли свободный въезд в страну для организованных туристов из нескольких стран, включая Россию. Островное государство вернуло практически допандемийные условия — отказалось от требований ПЦР-тестов и вакцинных сертификатов, говорится в сообщении АТОР.

Теперь в списке обязательных для желающих отдохнуть на Острове свободы осталось только требование заполнить до вылета электронную форму D'Viajeros. Но даже те, кто по объективным причинам не успел этого сделать до прибытия на Кубу, смогут заполнить анкету в аэропорту острова. Там предусмотрен бесплатный доступ в Интернет в течение 30 минут.

Если же россияне планируют отдых самостоятельно, для них правила остаются прежними: необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также заполненную анкету формы D'Viajeros.

Ранее сообщалось, что Египет на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января начнёт тестировать всех прибывающих в страну туристов, это касается и россиян. Сейчас въезд для туристов из РФ открыт при наличии сертификата о вакцинации «Спутником V» или отрицательного ПЦР-теста.