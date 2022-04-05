Куба снимет все коронавирусные ограничения для туристов

Власти Кубы приняли решение об отмене с 6 апреля всех коронавирусных ограничений для иностранных туристов, в том числе прибывающих из России. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из санитарных требований осталось лишь ношение масок.
После введения новых требований российские путешественники
Отмечается, что в числе санитарных требований остались только соблюдение масочного режим во всех пунктах въезда в республику. Также туристам нужно учесть, что по прилету на остров отдыхающих могут выборочно протестировать на коронавирус.
Ранее советник по вопросам прессы Министерства туризма и культуры Турции Зафер Демез заявил, что препятствий для российских туристов в стране в денежном вопросе нет. Он отметил, что россияне могут без каких-либо проблем менять рубли на турецкие лиры. По его словам, в сфере услуг не предусмотрены какие-либо изменения.
При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что бум российских туристов в Азии вряд ли случится, в том числе из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений. Только лишь наладить авиасообщение для восстановления туризма недостаточно. Он отметил, что самым популярным заграничным направлением для российских туристов в 2022 году будет Турция и, вероятно, некоторые средиземноморские страны. Хотя и туда попасть непросто, для этого готовят «специальную логистику».