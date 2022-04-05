Куба снимет все коронавирусные ограничения для туристов

Власти Кубы приняли решение об отмене с 6 апреля всех коронавирусных ограничений для иностранных туристов, в том числе прибывающих из России. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Из санитарных требований осталось лишь ношение масок.

После введения новых требований российские путешественники смогут посещать эту латиноамериканскую страну при отсутствии сертификата о вакцинации. а также и без отрицательного результата ПЦР-теста.

Отмечается, что в числе санитарных требований остались только соблюдение масочного режим во всех пунктах въезда в республику. Также туристам нужно учесть, что по прилету на остров отдыхающих могут выборочно протестировать на коронавирус.

Ранее советник по вопросам прессы Министерства туризма и культуры Турции Зафер Демез заявил, что препятствий для российских туристов в стране в денежном вопросе нет. Он отметил, что россияне могут без каких-либо проблем менять рубли на турецкие лиры. По его словам, в сфере услуг не предусмотрены какие-либо изменения.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что бум российских туристов в Азии вряд ли случится, в том числе из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений. Только лишь наладить авиасообщение для восстановления туризма недостаточно. Он отметил, что самым популярным заграничным направлением для российских туристов в 2022 году будет Турция и, вероятно, некоторые средиземноморские страны. Хотя и туда попасть непросто, для этого готовят «специальную логистику».