Куба раскритиковала визит американской подлодки Helena в Гуантанамо МИД Кубы: американская подлодка зашла на базу в Гуантанамо без приглашения

Фото: defense.gov

Подлодка USS Helena

Американская подлодка USS Helena зашла на базу США в Гуантанамо без приглашения, заявил замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио Домингес. По его словам, которые приводит издание Cubadebate, Гавана не приветствует передвижения по своим водам такого типа средств.

Мы знали об их присутствии, поскольку, согласно прецедентам, которым мы следуем уже много лет, США нас проинформировали заранее. Тем не менее нам не нравится присутствие на нашей территории и передвижение по нашим водам такого типа средств, — отметил он.

Домингес указал, что подлодка USS Helena принадлежит государству, которое официально проводит враждебную Кубе политику. Он назвал американскую оккупацию незаконной и неприемлемой и призвал Вашингтон помнить, что она произошла против воли народа.

Это незаконная военная оккупация, в этом вся разница, — пояснил он.

Соединенные Штаты направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena 13 июня из-за маневров кораблей Военно-морского флота России на Кубе. Согласно информации, обнародованной Южным командованием ВС США, подлодка находится в Карибском бассейне в рамках планового визита.

Политолог Алексей Макаркин предположил, что ситуация вокруг Кубы не создаст новый Карибский кризис. Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором для начала данного события было присутствие ядерного оружия РФ, которое потом убрали. Он напомнил, что при завершении Карибского кризиса СССР сохранил на Кубе присутствие неядерного вооружения.