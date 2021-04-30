Куба привьёт всё своё население от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f7df9c80-a99c-11eb-82f5-96000091f725_660.jpg Фото: Joaquin Hernadez/XinHua/Global Look Press

Куба планирует стать одной из первых стран, которая вакцинирует всё своё население от коронавируса. Она готова оказать помощь странам Евразийского экономического союза в этой сфере. Об этом заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус. Его слова приводит ТАСС.

Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют всё своё население, — сообщил Мануэль Марреро Крус в ходе видеообращения к участникам заседания межправсовета ЕАЭС, которое проходит в Казани.

По его словам, страна намерена поддержать государства Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией с помощью своих вакцин.

В декабре 2020 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что интерес к российской вакцине высказали более 50 государств. Запланированы поставки 100 млн доз «Спутника V» в Индию, 35 млн — в Узбекистан, 32 млн — в Мексику, а также по 25 млн в Непал и Египет.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что прививочная кампания началась в 190 странах мира. Из них 86 получили препараты с помощью международного механизма COVAX.