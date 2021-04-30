Куба привьёт всё своё население от коронавируса

Куба планирует стать одной из первых стран, которая вакцинирует всё своё население от коронавируса. Она готова оказать помощь странам Евразийского экономического союза в этой сфере. Об этом заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус. Его слова приводит ТАСС.
Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют всё своё население, — сообщил Мануэль Марреро Крус в ходе видеообращения к участникам заседания межправсовета ЕАЭС, которое проходит в Казани.
По его словам, страна намерена поддержать государства Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией с помощью своих вакцин.
В декабре 2020 года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что интерес к российской вакцине высказали более 50 государств. Запланированы поставки 100 млн доз «Спутника V» в Индию, 35 млн — в Узбекистан, 32 млн — в Мексику, а также по 25 млн в Непал и Египет.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что прививочная кампания началась в 190 странах мира. Из них 86 получили препараты с помощью международного механизма COVAX.