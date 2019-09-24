https://static.news.ru/photo/9b86ff60-def9-11e9-8e33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Враждебные заявления президента США Дональда Трампа в отношении Кубы и Венесуэлы являются попыткой отвлечь американское общество от намерений противников главы Белого дома начать процедуру импичмента. Об этом заявил глава кубинского МИДа Бруно Родригес Паррилья.

Обвинения президента Трампа в адрес Кубы и Венесуэлы неприемлемы, использование лжи является характерной чертой его руководства в традициях маккартизма и «доктрины Монро». Он мнит себя императором, а 158 конгрессменов требуют его импичмента. [Трамп] пытается отвлечь [от этого] мир и самих американцев, — написал министр в Twitter .

Также Бруно Родригес Паррилья назвал Трампа скучным политиком, который не может конкурировать со шведской школьницей, борцом против изменения климата Гретой Тунберг.

Как писал News.ru, ранее глава США, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро «кубинской марионеткой, которую защищают кубинские телохранители и которая прячется от своего собственного народа».