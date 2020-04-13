Куба направит в Италию вторую медицинскую бригаду для помощи с COVID-19

https://static.news.ru/photo/aebfc91e-7d4a-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Passaro/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Вторая бригада медицинского персонала прибудет в Италию с Кубы для поддержки республики в период пандемии коронавируса. В неё вошли 38 человек: 21 врач, 16 медсестёр и один логист.

Самолёт с кубинцами приземлится в аэропорту в коммуне Казелле-Торинезе 13 апреля. Медики будут работать в Турине, сказано в заявлении посла Кубы в Италии, размещённом на сайте Министерства иностранных дел.

ArribarÃ¡ a Italia segunda brigada mÃ©dica cubana para apoyar en la contenciÃ³n de la Covid-19.



MÃ¡s informaciÃ³n vÃ­a https://t.co/sMGmlzqFpl #CubaSalvaVidas pic.twitter.com/7h8oMNvyGj — CancillerÃ­a de Cuba (@CubaMINREX) April 12, 2020

Первая группа кубинских медиков работает на Апеннинском полуострове с 22 марта. Рост числа жертв коронавирусной инфекции в Италии замедлился и стал самым низким за три недели. В течение суток скончался 431 заражённый, писал NEWS.ru.