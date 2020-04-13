Куба направит в Италию вторую медицинскую бригаду для помощи с COVID-19

Вторая бригада медицинского персонала прибудет в Италию с Кубы для поддержки республики в период пандемии коронавируса. В неё вошли 38 человек: 21 врач, 16 медсестёр и один логист.
Самолёт с кубинцами приземлится в аэропорту в коммуне Казелле-Торинезе 13 апреля. Медики будут работать в Турине, сказано в заявлении посла Кубы в Италии, размещённом на сайте Министерства иностранных дел.
Первая группа кубинских медиков работает на Апеннинском полуострове с 22 марта. Рост числа жертв коронавирусной инфекции в Италии замедлился и стал самым низким за три недели. В течение суток скончался 431 заражённый, писал NEWS.ru.