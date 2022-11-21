«Куба далеко, Куба рядом»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста (в центре) во время торжественной встречи в аэропорту Внуково в Москве

Визит кубинского лидера в Россию примечателен сразу по нескольким причинам.

Начнем с того, что Мигель Диас-Канель — политик, который, в отличие от своих предшественников — братьев Кастро и Освальдо Дортикоса — не вышел из среды «барбудос», активных участников кубинской революции. Он принадлежит к новому политическому классу Острова свободы, на плечи которого легли проблемы переходного, прежде всего экономического, периода в развитии страны. Эдакого НЭПа, поскольку недавно принятая конституция провозглашает и свободу предпринимательства, и рыночные принципы, и важность привлечения инвестиций.

Понятно, что такие резкие преобразования не могут проходить без нарастания внутренних противоречий. Притом что прошлогодние массовые уличные протесты были жестко купированы, а президент Диас-Канель в лучших исторических традициях призывал отдать жизнь за революцию. Потому и компартия страны сохраняет командные высоты, вызывая ассоциации скорее с китайским путем развития.

Мигель Диас-Канель уже приезжал к нам несколько лет назад, но тогда он еще не обладал всей полнотой власти. Не совмещал пост президента с креслом первого секретаря компартии Кубы. Тем более что по новой конституции, которая ограничивает деятельность первого лица двумя пятилетками, camarada Мигель может оставаться в президентском дворце до 2029 года. Так что он — долговременный партнер.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Торжественная встреча президента Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес в аэропорту Внуково в Москве

Конечно, символично, что глава Кубы прилетел в Москву в тот момент, когда на фоне украинского кризиса на всех языках вспоминают Карибский кризис, который поставил мир на грань ядерной войны, но закончился взаимным советско-американским компромиссом и выводом советских ракет с Кубы и американских ракет из Турции и Италии.

Однако в силу известных исторических катаклизмов долгие годы для новой России отношения с кубинцами отошли на второй план. А в 2002-м было принято решение о закрытии на острове нашего центра военно-технической разведки в Лурдесе, что Владимиру Путину никак не могут простить наши турбо-патриоты. По словам Рауля Кастро, СССР и Россия получали с помощью центра 75% разведывательной информации о ситуации в Штатах. Позже стали известны детали той сделки, совершенной под сильнейшим американским давлением и угрозами запретить реструктурирование наших внешних долгов. В начале нулевых эта проблема еще остро стояла. Да и надежды на сближение с США были немалые. Ныне от тех иллюзий нет и следа. А потому военно-техническое сотрудничество стало восстанавливаться. Тем более что к разнообразным возможностям Кубы в этом плане проявляет свой интерес и Китай.

Россия уже списала 90% старых кубинских долгов, что открыло путь к качественно новому сотрудничеству со страной, которая сама переходит на рыночные принципы. Понятно, что и с рыночной Кубой наше сотрудничество будет носить во многом политический характер. Тем более что мы переориентируемся и на третий мир, включая Латинскую Америку, где авторитет Острова свободы возрос.

Недаром прошлым летом несколько влиятельных стран континента, включая Мексику и Аргентину, отказались ехать на Саммит Америк в США, поскольку туда не была приглашена кубинская делегация. Тем более что набирают вес и авторитет новые континентальные организации, в частности СЕЛАК (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна), в которых все весомее голос наших дружественных стран.

Конечно, открытый в Москве, в районе Новопесчаной улицы памятник Фиделю Кастро выглядит символом приверженности России особым привилегированным отношениям с Кубой. Но и Куба уже не времен Фиделя, и мир меняется. К военной инфраструктуре на острове все большее внимание проявляет и Китай. И, похоже, в этой щекотливой сфере вопрос для рыночных кубинцев только в приемлемой​ цене в долларах. Ведь даже в романтические годы ничто не мешало Гаване зарабатывать на американской тюрьме в заливе Гуантаномо.