На фоне того, что многие страны закрыли свои границы или готовятся это сделать, сотни тысяч российских граждан оказались заложниками ситуации. Среди них и туристы, и студенты, и волонтёры, и работники. Портал NEWS.ru рассказывает о том, что делать тем, кто узнал себя в одной из категорий.
Организованные туристы — это единственная категория россиян, о числе которых за рубежом есть данные. Как отмечается в заявлении на сайте Ростуризма, по информации туроператоров, за границей находится около 100 тысяч человек. Большинство из них отдыхали в странах Карибского бассейна, Юго-восточной Азии и в Турции. Как отмечают в ведомстве, из государств, где границы пока не закрыты, туристы могут вернуться в плановом порядке обычными рейсами. Если речь заходит о странах, которые уже «самоизолировались», то перспективы их возвращения на родину пока туманны. Им советуют держать связь с туроператором и авиакомпанией для того, чтобы получать информацию о возможных вариантах вылета на родину в соответствии с ранее купленными билетами.
Также всем туристам, включая самостоятельных, в Ростуризме
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Помимо организованных туристов, за рубежом оказались также те, кто путешествовал самостоятельно. Им в случае наличия обратных авиабилетов при закрытых границах также предложат другие варианты вылета. Связь необходимо держать прежде всего с авиакомпанией. Сложнее ситуация у тех, кто оказался на борту круизного лайнера — к моменту планового захода судна в порт границы могут быть уже закрыты. Дадут ли ему пришвартоваться, будет зависеть исключительно от решения властей страны. Также непросто тем, кто путешествовал на машине, поезде или в автобусе.
Ещё одна категория людей — это те, кто уехал на стажировку, лечение, учёбу или по работе и не имеет обратных билетов. Также за рубежом оказалось множество дальнобойщиков, экипажей кораблей, занимающихся доставкой грузов, и рыболовных судов.
Всем вышеперечисленным людям в МИД России
Также в МИД работает департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ), который круглосуточно принимает звонки и сообщения. Людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, призывают обратиться в ДСКЦ по следующим телефонам: +7(495) 587 88 60; +7(499) 244 19 77; +7 (499) 244 19 88; +7(499) 244 28 47; +7 985 046 52 97 (мессенджер WhatsApp). МИД принимает сообщения во всех своих аккаунтах в соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте») и имеет мобильное приложение «зарубежный помощник», в котором также можно сообщить о своём местонахождении.
Возвращением туристов из-за рубежа занимается не только Россия, но и другие страны. Так, большая часть Евросоюза готовится вывозить своих граждан за собственный счёт. Есть и примеры координации действий: как ранее писал NEWS.ru, Эстония и Литва профинансировали вывоз граждан Прибалтики из Германии, которые не смогли вернуться домой из-за закрытия границы Польшей. При этом эвакуация граждан может носить и политический характер: Черногория изначально поставила России условия, что даст разрешение на вывоз туристов из страны только после того, как в Москве согласятся собственными силами на тех же бортах доставить домой всех черногорцев, находящихся в РФ.
Также в ряде СМИ подняли вопрос о том, насколько необходима эвакуация граждан из зарубежных стран, если учесть, что среди них могут быть заражённые коронавирусом лица, отметив, что это может ускорить распространение заболевания. С другой стороны, высказываются предположения о том, что туристы и иностранцы, не имеющие вида на жительство, в случае заражения за границей могут не получить медицинскую помощь, поскольку приоритет будет отдаваться «своим» гражданам.
Как пояснил в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Александр Платонов, главный вопрос с эвакуацией заключается в том, как обеспечить меры защиты.
Решение помочь выехать россиянам, застрявшим за границей, вполне разумное. Главное — продумать способ перевозки этих людей, чтобы не допустить распространения инфекции. Я думаю, здесь хватит стандартных мер защиты.
Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев также поддерживает решение об эвакуации.
Мы обязаны вернуть всех наших людей, это в их интересах. Количество заболевших ничтожно мало по сравнению с другими видами гриппа. Всех прибывших всё равно будут здесь сажать на карантин, вне зависимости от того, болеют они или нет. Это максимум, что нужно.
В России на данный момент зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается свыше 200 тысяч инфицированных, более 8 тысяч скончались.
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