На фоне того, что многие страны закрыли свои границы или готовятся это сделать, сотни тысяч российских граждан оказались заложниками ситуации. Среди них и туристы, и студенты, и волонтёры, и работники. Портал NEWS.ru рассказывает о том, что делать тем, кто узнал себя в одной из категорий.

Организованные туристы — это единственная категория россиян, о числе которых за рубежом есть данные. Как отмечается в заявлении на сайте Ростуризма, по информации туроператоров, за границей находится около 100 тысяч человек. Большинство из них отдыхали в странах Карибского бассейна, Юго-восточной Азии и в Турции. Как отмечают в ведомстве, из государств, где границы пока не закрыты, туристы могут вернуться в плановом порядке обычными рейсами. Если речь заходит о странах, которые уже «самоизолировались», то перспективы их возвращения на родину пока туманны. Им советуют держать связь с туроператором и авиакомпанией для того, чтобы получать информацию о возможных вариантах вылета на родину в соответствии с ранее купленными билетами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также всем туристам, включая самостоятельных, в Ростуризме рекомендуют дать о себе знать в посольства и консульства России за рубежом. Также ведомство предложило скачать мобильное приложение «Помощник туриста» и совместно с организацией «Турпомощь» открыло горячую линию для находящихся за рубежом туристов:

+7-499-678-12-03 — круглосуточно

+7-915-117-04-51 — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00

Помимо организованных туристов, за рубежом оказались также те, кто путешествовал самостоятельно. Им в случае наличия обратных авиабилетов при закрытых границах также предложат другие варианты вылета. Связь необходимо держать прежде всего с авиакомпанией. Сложнее ситуация у тех, кто оказался на борту круизного лайнера — к моменту планового захода судна в порт границы могут быть уже закрыты. Дадут ли ему пришвартоваться, будет зависеть исключительно от решения властей страны. Также непросто тем, кто путешествовал на машине, поезде или в автобусе.

Ещё одна категория людей — это те, кто уехал на стажировку, лечение, учёбу или по работе и не имеет обратных билетов. Также за рубежом оказалось множество дальнобойщиков, экипажей кораблей, занимающихся доставкой грузов, и рыболовных судов.

Дмитрий Шулейко/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Всем вышеперечисленным людям в МИД России советуют незамедлительно обратиться в посольства и консульства РФ и «сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные». Связаться можно не только по номерам, указанным на сайтах дипмиссий, но и написав в аккаунты в социальных сетях.

Также в МИД работает департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ), который круглосуточно принимает звонки и сообщения. Людей, оказавшихся в затруднительной ситуации, призывают обратиться в ДСКЦ по следующим телефонам: +7(495) 587 88 60; +7(499) 244 19 77; +7 (499) 244 19 88; +7(499) 244 28 47; +7 985 046 52 97 (мессенджер WhatsApp). МИД принимает сообщения во всех своих аккаунтах в соцсетях (Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте») и имеет мобильное приложение «зарубежный помощник», в котором также можно сообщить о своём местонахождении.

Возвращением туристов из-за рубежа занимается не только Россия, но и другие страны. Так, большая часть Евросоюза готовится вывозить своих граждан за собственный счёт. Есть и примеры координации действий: как ранее писал NEWS.ru, Эстония и Литва профинансировали вывоз граждан Прибалтики из Германии, которые не смогли вернуться домой из-за закрытия границы Польшей. При этом эвакуация граждан может носить и политический характер: Черногория изначально поставила России условия, что даст разрешение на вывоз туристов из страны только после того, как в Москве согласятся собственными силами на тех же бортах доставить домой всех черногорцев, находящихся в РФ.

Также в ряде СМИ подняли вопрос о том, насколько необходима эвакуация граждан из зарубежных стран, если учесть, что среди них могут быть заражённые коронавирусом лица, отметив, что это может ускорить распространение заболевания. С другой стороны, высказываются предположения о том, что туристы и иностранцы, не имеющие вида на жительство, в случае заражения за границей могут не получить медицинскую помощь, поскольку приоритет будет отдаваться «своим» гражданам.

Coronavirus Prevention Office/via Global Look Press

Как пояснил в беседе с NEWS.ru заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Александр Платонов, главный вопрос с эвакуацией заключается в том, как обеспечить меры защиты.

Решение помочь выехать россиянам, застрявшим за границей, вполне разумное. Главное — продумать способ перевозки этих людей, чтобы не допустить распространения инфекции. Я думаю, здесь хватит стандартных мер защиты. Александр Платонов заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор заведующий лабораторией эпидемиологии природно-очаговых инфекций ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор

Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев также поддерживает решение об эвакуации.

Мы обязаны вернуть всех наших людей, это в их интересах. Количество заболевших ничтожно мало по сравнению с другими видами гриппа. Всех прибывших всё равно будут здесь сажать на карантин, вне зависимости от того, болеют они или нет. Это максимум, что нужно. Павел Воробьев председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор

В России на данный момент зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается свыше 200 тысяч инфицированных, более 8 тысяч скончались.