Новый президент Армении: кто такой Ваагн Хачатурян

В результате голосования во втором туре Национальное собрание (парламент) Армении избрало новым президентом республики экс-министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна. Он был единственным претендентом на данный пост. Как стало известно, за его кандидатуру проголосовал 71 депутат правящей партии «Гражданский договор». Инаугурация нового президента пройдёт на специальном заседании парламента на десятый день после выборов. Кто такой Хачатурян и каких изменений ожидать в ближайшее время, разбирался NEWS.ru.

Своей политической деятельностью малоизвестный Хачатурян начал заниматься, выступая сторонником Армянского общенационального движения (АОД) под руководством первого президента республики Левона Тер-Петросяна, который занимал пост с 1991 по 1998 год. В это время Хачатурян занимал важное место в политической системе: с 1992 по 1996 год был мэром Еревана, а с 1996 по 1998 год работал советником президента. Однако в конце 1990-х годов перед ним встал выбор — уйти в отставку вслед за Тер-Петросяном или остаться в рядах сменившейся власти. Выбрав отставку, Хачатурян поддержал главную идею ушедшего политического движения — мирное сосуществование Армении и Азербайджана. До февраля 2022 года он оставался членом партии «Армянский национальный конгресс» Левона Тер-Петросяна.

Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

За свою политическую карьеру Хачатурян не высказывал мнений против восстановления армяно-азербайджанских отношений и не говорил о какой-либо культурной несовместимости народов. При этом, являясь членом правящей партии, новый президент Армении не называет себя сторонником премьер-министра Никола Пашиняна. Однако, вероятно, проводимая сегодня официальная политика Еревана является для него возможностью стать важным звеном в системе власти.

Согласно конституции Армении президента имеет ограниченные полномочия, поэтому избрание Хачатуряна не вызвало большого резонанса, объяснил в беседе с NEWS.ru председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. Премьер-министр страны Никол Пашинян в любом случае имеет больше влияния и его политический курс не изменится.

У Хачатуряна мало возможности иметь какую-либо свою позицию и выражать её. Его личность ассоциируется с [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном. Значит, каких-то неожиданностей и альтернативных позиций тоже не предвидится. Степан Григорян армянский политолог армянский политолог

Политолог отметил, что внутриполитической реакции по данному вопросу также не было. Он напомнил, что парламентская и непарламентская оппозиция проигнорировала выборы — не участвовала ни в обсуждении, ни в голосовании. Связано это с отсутствием ожидания «большего эффекта» от избрания нового президента. В первом туре парламент Армении не смог выбрать главу государства. Тогда за Хачатуряна проголосовали 69 представителей фракции «Гражданский договор», а для победы во втором туре ему достаточно было получить не менее трёх пятых голосов от общего числа депутатов.

Предыдущий президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Он заявил, что покидает пост из-за «отсутствия инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.