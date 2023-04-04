Кто рискнет перекрыть России Финский залив?

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Финляндия формально вступает в НАТО. Вопреки ухмылкам либералов, утверждающих, что, мол, Кремль хотел предотвратить вступление в Альянс Украины, а получает у себя под боком натовскую Финляндию, власти Суоми уже давно сделали ставку на сближение с блоком. Финская армия перестроена по стандарту НАТО, солдаты Страны тысячи озер участвовали в натовских акциях на Востоке и вошли в состав сил быстрого развертывания блока. Так что нынешний акт — просто закрепление данности.

Конечно, вряд ли для нас добрая весть получить еще более 1200 километров общей границы с Североатлантическим альянсом. И хотя еще в 1940 году границу все-таки отодвинули от Санкт-Петербурга, Дворцовую площадь Северной столицы от недружественного ныне государства отделяют всего немногим более 150 километров. И теперь там будет формироваться оснащенная всем необходимым зона обороны от еще вчера нейтрального государства.

И все-таки зачем Вашингтону Финляндия в НАТО, если исключить дополнительное приближение американских баз к России в пакете с уже развернутыми силами в Прибалтике? Расширение Альянса ведет к дальнейшему перекладыванию общих военных расходов на его членов, которых откровенно принуждают к тому, чтобы тратить на военные нужды не менее 2% ВВП. Сами же американцы намерены в ближайшие годы больше сосредоточиться на проблемах своих отношений с Китаем и форсировании своего присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Но основная фишка, скорее, в другом. В натовских штабах не скрывают, что начинается большое соперничество в оттаивающей Арктике. Глобальное потепление позволяет иначе взглянуть на мир вековых льдов, который ныне представляется и кладовой важных минеральных ресурсов, и перспективным торговым маршрутом. А главное, для Альянса красной тряпкой остается нынешнее российское преобладание в этой части земного шара.

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

И если один из прежних госсекретарей США не стеснялась заявлять, что, мол, несправедливо, что сибирские богатства принадлежат одной России, то что уж говорить об Арктическом регионе, где границы зон влияния и экономических интересов еще окончательно не определены.

Весьма примечательно, что до недавнего времени в состав Арктического совета (АС) — консультативного органа стран Арктической зоны — помимо России входили две ненатовские страны — Финляндия и Швеция. Финляндия вступила в блок, а прием Швеции — дело времени. Таким образом, и АС, в работе которого после 24 февраля прошлого года Россия не принимает участия, превращается просто в придаток НАТО. Там решают вопросы, далекие от установления гармоничных отношений в довольно уязвимом в экологическом отношении регионе.

Так что Финляндия — инструмент дальнейшего нагнетания напряженности на севере. Другой вопрос — нужно ли это Суоми, но, видимо, нынешняя финская элита не склонна к глубинному анализу.

Впрочем, уже звучат весьма рискованные инвективы о возможности ныне натовскими силами блокировать России выход из Финского залива. Во всяком случае такая угроза, еще год назад звучавшая из Таллина, сейчас обсуждается в рамках сценария блокирования нашего анклава — Калининградской области, если конфронтация дойдет до прямого военного столкновения России с НАТО.

Но пока в Брюсселе праздник.