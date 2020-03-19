Пандемия нового коронавируса стремительно идёт по миру, забирая новые жертвы: насчитывается более 200 тысяч заражённых, число умерших приближается к девяти тысячам. Единственным лекарством, способным предотвратить заболевание, может стать вакцина. К её разработке уже приступил ряд стран.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на разработку и тестирование вакцины от COVID-19 уйдёт «некоторое время». При благоприятных раскладах препарат станет общедоступным не раньше, чем через 12-18 месяцев. Однако даже такие сроки — рекордные для разработки вакцины. Во многом увеличить скорость помогло то, что Китай ещё на начальной стадии распространения вируса начал пытаться выделить генетический материал SARS-CoV-2, а уже в начале января поделился своими результатами с другими странами. Это позволило лабораториям по всему миру вырастить вирус и изучить механизм его попадания в клетки человека и последующего заражения.
Как отмечает издание The Guardian, ускоренный режим разработки вакцины стал
Первые тесты вакцины начались, всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств, — заявил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Китай
Китайская Академия военно-медицинских исследований 18 марта получила разрешение от властей страны на начало тестирования разработанной вакцины на людях. Клинические исследования будут проходить в Ухани — очаге распространения заболевания по стране. Разработками занимается научно-исследовательская группа во главе с академиком Чэнь Вэйем. Тесты начнутся уже в марте и продлятся до конца 2020 года. Предполагается, что в рамках испытаний препарат в трёх разных дозировках введут в общей сложности 108 здоровым людям в возрасте от 18 до 60 лет. По данным компании CanSino Biologics Inc., которая занималась
США
Базирующаяся в Кембридже биотехнологическая компания Moderna Therapeutics отправила первые экземпляры разработанной всего за 42 дня вакцины в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и Национальный институт здоровья (NIH) для того, чтобы подготовить препарат к тестированию на людях. Ожидалось, что оно сможет начаться не раньше
Великобритания
В Великобритании разработкой вакцины
О начале разработки вакцины также заявляли Италия, Германия, Япония, Израиль, Россия, Саудовская Аравия, однако страны не предоставили данных о том, на какой стадии находятся разработки.
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