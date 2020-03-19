Пандемия нового коронавируса стремительно идёт по миру, забирая новые жертвы: насчитывается более 200 тысяч заражённых, число умерших приближается к девяти тысячам. Единственным лекарством, способным предотвратить заболевание, может стать вакцина. К её разработке уже приступил ряд стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на разработку и тестирование вакцины от COVID-19 уйдёт «некоторое время». При благоприятных раскладах препарат станет общедоступным не раньше, чем через 12-18 месяцев. Однако даже такие сроки — рекордные для разработки вакцины. Во многом увеличить скорость помогло то, что Китай ещё на начальной стадии распространения вируса начал пытаться выделить генетический материал SARS-CoV-2, а уже в начале января поделился своими результатами с другими странами. Это позволило лабораториям по всему миру вырастить вирус и изучить механизм его попадания в клетки человека и последующего заражения.

Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Как отмечает издание The Guardian, ускоренный режим разработки вакцины стал возможен в том числе благодаря прототипам патогенов коронавирусов. В мире уже были две большие эпидемии: SARS в 2002-2004 году в Китае и MERS в Саудовской Аравии. Тогда вирусологи также разрабатывали вакцины, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболеваний. С учётом того, что генетический материал SARS-CoV-2 на 90% совпадает с SARS, прежние наработки были положены в основу новых исследований. ВОЗ уже заявил о начале тестирования вакцин рядом лабораторий. Однако не указал ни страны, ни конкретные названия.

Первые тесты вакцины начались, всего через 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств, — заявил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Китай

Китайская Академия военно-медицинских исследований 18 марта получила разрешение от властей страны на начало тестирования разработанной вакцины на людях. Клинические исследования будут проходить в Ухани — очаге распространения заболевания по стране. Разработками занимается научно-исследовательская группа во главе с академиком Чэнь Вэйем. Тесты начнутся уже в марте и продлятся до конца 2020 года. Предполагается, что в рамках испытаний препарат в трёх разных дозировках введут в общей сложности 108 здоровым людям в возрасте от 18 до 60 лет. По данным компании CanSino Biologics Inc., которая занималась разработкой вакцины совместно с Академией, учёные уже успели провести тестирование на животных. Результат показал: вакцина безопасна и вроде эффективна против COVID-19.

Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

США

Базирующаяся в Кембридже биотехнологическая компания Moderna Therapeutics отправила первые экземпляры разработанной всего за 42 дня вакцины в Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) и Национальный институт здоровья (NIH) для того, чтобы подготовить препарат к тестированию на людях. Ожидалось, что оно сможет начаться не раньше апреля , однако NIAID 18 марта заявил о начале испытаний. Антивирус под названием мРНК-1273 будет введён 45 добровольцам. Спустя 28 дней процедуру повторят, а далее — в течение года — врачи будут наблюдать за пациентами.

Великобритания

В Великобритании разработкой вакцины занимается лондонская компания Hvivo, владеющая лабораторией инновационного центра Queen Mary BioEnterprises. На данный момент она ищет 24 добровольцев, готовы заразиться вирусом в обмен на $4,5 тысяч. Им введут штаммы вируса 0C43 и 229E, вызывающие лишь лёгкие симптомы заболевания, и поместят на двухнедельный карантин. Добровольцев заставят соблюдать строгий режим: полностью отказаться от физических нагрузок и есть определённые продукты. По итогам планируется выявить наиболее эффективные вакцины, которые могут стать основой для дальнейшей разработки препарата от COVID-19. Тем не менее компания пока не получила разрешения на проведение эксперимента.

О начале разработки вакцины также заявляли Италия, Германия, Япония, Израиль, Россия, Саудовская Аравия, однако страны не предоставили данных о том, на какой стадии находятся разработки.