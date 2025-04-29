Кто приедет на парад Победы в Москве: последние новости на 29 апреля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

В Москве готовятся к проведению парада Победы 9 мая 2025 года. Какие известны последние новости об этом сегодня, 29 апреля? Кто из мировых лидеров лично посетит торжества на Красной площади?

Кто приедет на парад Победы в Москве в 2025 году

На праздновании 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщил генсек организации Сергей Лебедев. Так, за парадом Победы лично будут наблюдать президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Белоруссии Александр Лукашенко, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинин, а также лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев соответственно.

На парад Победы в российскую столицу также приедут министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Бразилии Лула да Силва, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, посол Израиля в Москве Симона Гальперин, президент Палестины Махмуд Аббас.

Кроме того, свои визиты в Москву на празднование юбилея окончания ВОВ подтвердили президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, руководитель Абхазии Бадра Гунба и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

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В Москву на День Победы 9 мая 2025 года также приедут президент Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо и официальная делегация из Индонезии.

Помимо них на праздничные мероприятия по случаю 80-летия окончания ВОВ приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, но они на настоящий момент не подтвердили приезд в Москву.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как в Москве готовятся к проведению Дня Победы в 2025 году

В апреле в Москве началась подготовка к проведению Дня Победы. В частности, была нанесена временная разметка для движения военной техники, также прошли первые репетиции парада. Он состоится на Красной площади 9 мая в 10:00 мск.

В российской столице ко Дню Победы установят более четырех тысяч декоративных элементов.

«Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный — цвет знамени Победы, к нему добавили оранжевый и черный — цвета георгиевской ленты», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сегодня, 29 апреля, в Москве будут временные ограничения движения транспорта в связи с подготовкой к параду Победы.

«С 16:30 до 19:00 закроют движение в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения затронут Маяковский тоннель и Оружейный переулок», — говорится на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, ограничения будут действовать введут в районе Таганской площади, на Тверском и Страстном бульварах, Большом и Малом Каменном мостах.

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