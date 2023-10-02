Кто получил Нобелевскую премию по медицине в 2023 году, пустили ли Россию Нобелевскую премию по медицине присудили создателям вакцин от коронавируса

Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

Стокгольм: фотографии ученых Каталин Карико и Дрю Вайсмана

Нобелевская премия в области физиологии и медицины в 2023 году присуждена венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману, сообщила Нобелевская ассамблея Каролинского института Стокгольма. Какие известны подробности открытия, за которое ученые получили высокую награду?

Какое открытие сделали лауреаты Нобелевской премии

Ученые внесли большой вклад в разработку вакцин от коровинуса в начале пандемии в 2020 году. Благодаря их открытиям в сжатые сроки были созданы вакцины Moderna и Pfizer.

«Благодаря их новаторским открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что благодаря открытиям Карико и Вайсмана удастся сократить скорость создания препаратов против других инфекционных заболеваний. В Нобелевской ассамблее уверены, что технологии можно будет задействовать и в лечении рака.

«В общей сложности во всем мире было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19. Вакцины спасли миллионы жизней и предотвратили тяжелые заболевания у многих людей, позволив снять строгие санитарные ограничения и вернуться к нормальным условиям», — отметили эксперты ассамблеи.

Концепция использования мРНК для вакцинации была впервые обнародована более 30 лет назад. Однако тогда исследования показали, что при этой технологии появляются нежелательные воспалительные реакции. Каталин Карико и Дрю Вайсман, как отмечают шведские эксперты, смогли обойти побочные эффекты, что имело решающее значение для создания платформы вакцины мРНК.

Что известно о побочных эффектах вакцин с технологией мРНК

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов в марте 2023 года в ходе брифинга процитировал закрытый отчет компании Pfizer, согласно которому имеются данные, свидетельствующие, что вакцины с технологией мРНК могут вызывать развитие сопутствующих заболеваний и серьезные осложнения, в частности менингит, анафилактический шок, острый инфаркт миокарда, инсульт. По его словам, лечить побочные эффекты от американских препаратов предлагалось лекарствами тех же компаний Pfizer и Moderna.

«Подобный подход позволяет американским фармпроизводителям в полной мере использовать появление новых патогенов в своих интересах и получать неограниченную прибыль», — сообщил Кириллов.

Вирусолог Павел Волчков также указал, что у привившихся американскими вакцинами от коронавируса Pfizer и Moderna могут возникнуть аутоимунные заболевания из-за выработки антител к синтетической оболочке препарата, сделанной из полиэтиленгликоля.

После вакцинации, по словам вирусолога, у пациента может развиться невосприимчивость к лекарствам от подагры, противоопухолевым препаратам, средствам от хронических гепатитов С и В, анемии, гемофилии и ревматоидного артрита.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Нобелевский фонд отозвал приглашение послу РФ на церемонию

В 2022 году после начала спецоперации на Украине Нобелевский фонд решил не приглашать представителей России и Белоруссии на церемонии вручения премий в Стокгольме, но 1 сентября 2023 года в организации заявили, что не будут распространять ограничительную меру на текущий год.

Директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен связал такое решение со стремлением привлечь к участию «даже те стороны, которые не разделяют ценностей Нобелевской премии».

Решение ассамблеи вызвало резкую реакцию некоторых стран. Так, в МИД Эстонии призвали не пускать послов на церемонию, уточнив, что страны «едины в вопросе изоляции россиян и белорусов».

2 сентября фонд отозвал приглашения российской и белорусской сторон на церемонию вручения премии в Стокгольме.

Читайте также:

Случайность, изменившая мир: как открыли антибиотик пенициллин

Необучаемые: почему страна до сих пор «теряет мозги»

Нобелевского лауреата признали иноагентом