Кто унаследует британскую корону после Карла III

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Карл III взошел на британский престол после смерти своей матери — королевы Елизаветы II. Он стал самым старым среди всех новоиспеченных монархов в истории Британии — ему тогда исполнилось уже 73 года. Коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве. В феврале 2024 года в Букингемском дворце сообщили, что у Карла III обнаружено онкологическое заболевание. Он отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Сейчас в очереди на британский престол стоят 24 человека. Среди них фигурируют даже замешанные в скандалах принц Гарри (младший сын короля) и принц Эндрю (младший брат монарха). При этом главным наследником является его старший сын — принц Уильям.

Кто может взойти на британский трон после Карла III — в инфографике NEWS.ru.