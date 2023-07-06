Кто мешает Зеленскому победить Президент Украины винит Запад в неудачах на фронте

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Зеленский чувствует себя святее папы римского. Он ведь держит щит против «орков», азиатских орд. А его постоянно подводят нерадивые союзники. Вернее — хозяева, которые в понимании команды Зеленского должны поставлять все необходимое в любых масштабах. А в остальном — «завалить хлебало», как выразилась жена его советника Подоляка.

Как Зеленскому мешают победить

Зеленский заявил СNN, что он-то, оказывается, со своими силами давно бы перешел в наступление, но вот покровители всячески его от такого героического шага удерживали. В результате коварные русские окопались, обложились минными полями, а СБУ топчется все еще в серой зоне предполья, перед первой линией российских укреплений.

Как всегда самоуверенный до откровенной наглости Зеленский надеется на всеобщую короткую память. Словно бы не его генералы постоянно хором жаловались на раскисшие степные поля, которые-де мешают задействовать в наступлении тяжелую бронетехнику. Дошли в своем оправдании до откровенных фантазий: мол, русские применяют против них климатическое оружие, которое провоцирует перманентные дожди. Только степь просохнет и цветами покроется, так опять льет как из ведра.

Мало было климатических причуд, так еще и сам Зеленский уперся с Бахмутом-Артемовском, объявив этот городок «фортецией». Кто-то его убедил, что благодаря промышленным разветвленным тоннелям взять местные укрепления будет невозможно. В результате бои за город превратились для ВСУ в самую настоящую мясорубку. Притом что гарнизон обороняющихся доходил до 70 тысяч. Для сравнения, в Мариуполе было 10–12 тысяч. Именно в городских боях, как считают украинские же военные эксперты, были реально перемолоты ударные украинские бригады, которых и не хватает в нынешнем «контрнаступе». Причем западные хозяева как раз и советовали Зеленскому уйти из Бахмута и не «жечь» резервы. Но он пошел на принцип.

Мало оружия, всего недостаточно

Для Украины, без сомнения, слово года — «дайте». Дайте всего и побольше. На вопрос «Сколько?» уверенно ответил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который не стал ходить вокруг да около и сформулировал заявку предельно обще: «Оружия должны дать столько, сколько хватило бы для победы!» Иными словами, если не идет «контрнаступ» и российские силы ведут активную оборону, время от времени переходя в наступление, значит, поставки недостаточные. Недаром и Зеленский строго заметил, что он в курсе относительно наличия оружия в натовских арсеналах. Не все еще выгребли.

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киевские софисты достигли просто необычайных высот в своем мастерстве. Причем нейтральная благожелательная позиция их уже не устраивает. Потому и Израиль подвергается нелицеприятной критике за то, что он не желает поставлять украинцам летальные вооружения. Причем прошли времена, когда на Украине в прямом смысле молились на американские противотанковые «Джавелины» и рисовали их даже на иконах. Теперь мало и «Хаймерсов» с «Леопардами». Киев требует все больше ракет большого радиуса действия и истребителей F-16, которые в силу логистических трудностей не смогут проходить техническое обслуживание после вылетов на украинской территории. Впрочем, это последнее обстоятельство, вероятно, интересует Зеленского со товарищи больше, чем факт получения таких самолетов.

Как раздуть мировой пожар

Многие уверены, что Зеленский делает ставку исключительно на прямое вмешательство натовских сил. Нет, натовских советников, «находящихся в отпусках», в стране хватает. Уже есть доказательства, что англоязычные спецы напрямую командуют ведущими наступление украинскими ротами и батальонами. Но в понимании Зеленского этого явно недостаточно. Ему бы явно хотелось, чтобы вожделенные истребители вылетали бы с польских и румынских аэродромов с натовскими же экипажами.

Разговоры о новой унии с Польшей также сводятся к попыткам обеспечить ввод на территорию страны польских соединений. Пусть и не под натовским флагом, а в качестве личной польской инициативы. Надо полагать, эти вопросы Зеленский попытается поднять в Вильнюсе, куда отправится несмотря на все свои угрозы проигнорировать мероприятие.

Однако американцев такой вариант роковой эскалации явно пока не устраивает. Так что поводов для жалоб у Зеленского прибавится.