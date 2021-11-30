«Кто меня пугал, сами испугались»: Путин о росте оборонного потенциала КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не беспокоит рост военного потенциала КНР. Глава государства подчеркнул, что те, кто пугал его Китаем с 2000 года, «сами испугались». Об этом Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».

Меня пугают Китаем, начиная с 2000 года, с тех пор те, кто меня пугал, сами испугались и начали менять свою политику относительно Китая. Ситуация, на мой взгляд, поменялась, отсюда и санкции, и ограничения различные, на мой взгляд, совершенно неоправданные и противоречащие, в отношении Китая, я имею в виду, нормам международного права, — сказал российский лидер.

Он также добавил, что у России высочайший уровень отношений с КНР. Путин отметил, что рост военного могущества Китая является естественным процессом. По его мнению, эта страна вправе выстраивать собственную политику так, чтобы обеспечивать безопасность населения.

Ранее Путин, выступая на заседании коллегии МИД РФ, заявил, что Россия и Китай намерены расширять сотрудничество, несмотря на попытки западных партнёров помешать этому и вбить клин между Москвой и Пекином. Власти КНР высоко оценили слова российского лидера.