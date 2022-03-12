КСИР взял ответственность за ракетный обстрел Эрбиля

Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) взял ответственность за ракетный обстрел иракского города Эрбиль, где расположено консульство США. Целью иранских военных были «секретные израильские базы», расположенные в данном городе, пишет ТАСС.

Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР, — сказано в сообщении.

Взрывы в столице Иракского Курдистана были зафиксированы около генконсульства США после полуночи. Всего по городу было выпущено 20 ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал.

При этом оценка нанесённого урона у сторон не совпала: американский служащий сообщил, что инфраструктура не повреждена и следов попадания снарядов в здание не обнаружено, в то время как представитель Ирака заявил о повреждении консульства.

Позже глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури предоставил информацию, согласно которой дипздание США не пострадало, в отличие от близлежащей территории. Он подчеркнул, что ущерб также был нанесён расположенному рядом зданию телеканала Kurdistan 24.