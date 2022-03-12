КСИР взял ответственность за ракетный обстрел Эрбиля
Захар Чайченко
Захар Чайченко
13:59, 13 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) взял ответственность за ракетный обстрел иракского города Эрбиль, где расположено консульство США. Целью иранских военных были «секретные израильские базы», расположенные в данном городе, пишет ТАСС.
Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР, — сказано в сообщении.
Взрывы в столице Иракского Курдистана были зафиксированы около генконсульства США после полуночи. Всего по городу было выпущено 20 ракет, никто из американских служащих и военных не пострадал.
При этом оценка нанесённого урона у сторон не совпала: американский служащий сообщил, что инфраструктура не повреждена и следов попадания снарядов в здание не обнаружено, в то время как представитель Ирака заявил о повреждении консульства.
Позже глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури предоставил информацию, согласно которой дипздание США не пострадало, в отличие от близлежащей территории. Он подчеркнул, что ущерб также был нанесён расположенному рядом зданию телеканала Kurdistan 24.