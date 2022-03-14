КСИР Ирана предотвратил диверсию на ядерном объекте в Фордо

Диверсию на ядерном объекте в Фордо предотвратил в понедельник, 14 марта, иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Разведка КСИР ликвидировала группу лиц, пытавшихся устроить диверсию на ядерном объекте в Фордо, — говорится в сообщении.

Подробностей происшествия не приводится.

Фордо — завод по обогащению руды в Иране. По данным СМИ, расположен на глубине 80–90 метров под скальными породами. Построен близ города Кум в 150 километрах к югу от Тегерана. По официальным данным, обогащение урана на нём проводится до 20% уровня, то есть до получения ядерного топлива. Официальный запуск произведён 9 января 2012 года.

Ранее СМИ сообщили о том, что США допустили подписание нового соглашения по Ирану без участия России.