«Крысы начинают друг друга жрать»: военкор о деле против Залужного Военкор Руденко допустил причастность Запада к возможному делу против Залужного

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный (в центре)

Военкор Андрей Руденко прокомментировал в своем Telegram-канале материал BBC о возможном уголовном деле против главкома ВСУ Валерия Залужного из-за быстрого взятия юга Украины под контроль ВС РФ. Руденко высказал мнение, что к этому могут быть причастны западные партнеры Киева.

Ну эта новость просто огонь! Крысы начинают друг друга жрать. Видимо «уважаемые» партнеры начали спрашивать за бабло! — написал Руденко.

Украинская служба BBC сообщила со ссылкой на источники, что главнокомандующий ВСУ пока еще не является фигурантом уголовного дела о потере юга Украины, однако уже якобы давал показания. Предположительно, помимо Залужного следователи уже допрашивали экс-командующих украинской группировкой войск «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова.

По данным BBC, первые обвинения могут быть предъявлены в ближайшее время. По словам источников, в узких политических кругах разбирательство уже называют «делом Залужного».

В конце августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. По словам Подоляка, главком ВСУ регулярно проводит переговоры с западными партнерами, которым нужно пояснять потребности украинских сил в ресурсах и вооружениях на конкретных направлениях.