Военкор Андрей Руденко прокомментировал в своем Telegram-канале материал BBC о возможном уголовном деле против главкома ВСУ Валерия Залужного из-за быстрого взятия юга Украины под контроль ВС РФ. Руденко высказал мнение, что к этому могут быть причастны западные партнеры Киева.

Ну эта новость просто огонь! Крысы начинают друг друга жрать. Видимо «уважаемые» партнеры начали спрашивать за бабло!написал Руденко.

Украинская служба BBC сообщила со ссылкой на источники, что главнокомандующий ВСУ пока еще не является фигурантом уголовного дела о потере юга Украины, однако уже якобы давал показания. Предположительно, помимо Залужного следователи уже допрашивали экс-командующих украинской группировкой войск «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова.

По данным BBC, первые обвинения могут быть предъявлены в ближайшее время. По словам источников, в узких политических кругах разбирательство уже называют «делом Залужного».

В конце августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил участие Залужного в тайном совещании с генералами НАТО на польско-украинской границе. По словам Подоляка, главком ВСУ регулярно проводит переговоры с западными партнерами, которым нужно пояснять потребности украинских сил в ресурсах и вооружениях на конкретных направлениях.